The Guardian: власти США проигнорировали предостережение ЦРУ насчет России The Guardian: глава ЦРУ предупреждал администрацию США об опасности расширения НАТО на Восток

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Уильям Джозеф Бёрнс

Правительство США не обращало внимание на предостережения главы ЦРУ Уильяма Бернса о последствиях возможного вступления Украины в НАТО, пишет The Guardian. По его словам, этот шаг станет самой яркой из всех красных линий для российской элиты и будет рассматриваться как прямой вызов интересам страны.

Билл Бернс, будучи послом США в Москве, писал тогда в секретной телеграмме в Белый дом: «Вступление Украины в НАТО — самая яркая из всех красных линий для российской элиты. За более чем два с половиной года моих бесед с ключевыми российскими игроками, от бездельников в темных закоулках Кремля до самых резких либеральных критиков Путина, я не нашел никого, кто рассматривал бы Украину в НАТО как нечто иное, чем прямой вызов интересам России... Сегодняшняя Россия ответит», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия начала военную операцию на Украине из-за неприемлемых угроз безопасности страны. По его словам, Киев взял курс на вступление в НАТО, чем и вынудил Москву действовать.

Глава Минобороны добавил, что на протяжении восьми лет «киевский режим совершал вопиющие преступления» против жителей Донецкой и Луганской народных республик. В результате этих действий погибли «тысячи ни в чем не повинных людей», в том числе дети.

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель ранее высказала мнение, что Запад совершил ошибку, не закрепив за Украиной нейтральный статус. Она добавила, что Россия несколько десятилетий указывала на то, что не станет мириться с интеграцией Украины в НАТО, но Запад не прислушался к этим доводам.