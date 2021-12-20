«Тест на сифилис, проказу»: болгары обвинили РФ в преследовании иностранцев

Болгарская газета «Факты» опубликовала материал, где обвинила Россию в преследовании иностранцев. Речь идёт о новом приказе Минздрава РФ, согласно которому, все иностранцы, работающие в России, обязаны проходить медицинское обследование каждые три месяца, в том числе на заболевания, передающиеся половым путём. Мера также касается членов семьи иностранного гражданина, включая детей старше семи лет.

Правительство России до сих пор не объяснило, чего оно хочет достичь с помощью новых правил. Примечательно, что граждане Беларуси были явно исключены из списка, поскольку Россия и Беларусь формально называются «союзными государствами. Где и как будут проводиться исследования и тесты, решают российские власти. Для иностранцев, проживающих в Москве, это Миграционный центр имени Сахарова, примерно в 60 километрах от центра столицы. И там иностранцев целенаправленно и злонамеренно разыгрывают, — сказано в статье.

Автор ссылается на опыт немецкого представителя Российско-Германской внешнеторговой палаты, который провёл четыре дня в миграционном центре для завершения всех процедур. По его словам, такая ситуация недопустима, особенно, когда это происходит каждые три месяца и касается детей. Многие читатели согласились с доводами автора и отметили, что многие иностранные компании таким образом закроют свои представительства.

Ранее стало известно, что прививка от коронавируса вошла в национальный календарь профилактических прививок. Об этом свидетельствует приказ Минздрава РФ, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, к приоритету первого уровня для обязательной вакцинации против COVID-19 относятся лица 60 лет и старше.