Tesla обвинила бывшего сотрудника в хищении секретных сведений

https://static.news.ru/photo/584a09a4-e157-4778-9934-281f5c1c2674_660.jpg Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Jakob Ratz

Американская компания — производитель электромобилей Tesla обвинила одного из своих бывших сотрудников в краже конфиденциальных данных, заявление об этом подано в электронную базу данных федерального суда Северного округа штата Калифорния.

По данным Tesla, сотрудника зовут Алекс Хатилов. 28 декабря 2020 года он был принят на работу в компанию на должность разработчика программного обеспечения, передаёт ТАСС.

В течение трёх дней после этого он начал похищать тысячи исключительно конфиденциальных программных файлов из закрытой внутренней сети Tesla, перемещая их на свой аккаунт в облачном хранилище данных Dropbox, Tesla не имеет доступа к нему и не может просмотреть его, — говорится в заявлении компании.

Там отмечается, что сведения, которые он выводил на внешнее хранилище, не имели отношения к его работе. Всего Хатилов вывел из компании порядка 26 тысяч файлов, утверждает Tesla. Хатилов при этом пытался скрыть следы утечки и удалить улики, однако попался и был уволен в начале января. Tesla не уточняет, гражданином какой страны является экс-сотрудник.

Бывшему разработчику решением суда запрещено распространять похищенные файлы, также он обязан сообщить обо всех имеющихся у него цифровых носителях информации. Сам Хатилов с обвинениями не согласился и сослался на случайность, заявив, что непреднамеренно скопировал в Dropbox одну из папок, не зная её содержимого.

Как сообщал NEWS.ru, ранее стало известно, что основатель компании Tesla Илон Маск не смог сдержать обещание по продаже в 2020 году 500 тысяч электромобилей. Tesla в 2020 году продала 499 550 машин. При этом за год компания произвела лишь 509 737 автомобилей, из которых в последнем квартале было собрано 179,7 тысячи машин.