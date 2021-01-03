Илон Маск не смог выполнить обещание из-за непроданных машин Tesla

https://static.news.ru/photo/9c761130-4dbc-11eb-a0e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Global Look Press

Основатель компании Tesla Илон Маск не смог сдержать обещание по продаже в 2020 году 500 тысяч электромобилей.

Tesla в 2020 году продала 499 550 машин. При этом за год компания произвела лишь 509 737 автомобилей, из которых в последнем квартале было собрано 179,7 тысячи машин. Большинство из них составили новые модели Model 3 и Model Y, и лишь 54,8 тысячи — ранние электромобили Model S и Model X, передаёт Lenta.ru.

Таким образом, уточняет издание, основатель компании Маск не смог выполнить своё обещание достичь к концу 2020-го отметку в 500 тысяч проданных машин. По мнению биржевых аналитиков, любое невыполнение задачи может отрицательным образом сказаться на котировках акций Tesla.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин признался, что с уважением относится к талантам основателя SpaceX Илона Маска и наблюдает за его деятельностью. Руководитель госкорпорации отметил, что Россия старается «не сдавать позиции» в конкурентной борьбе с Маском. При этом ранее он часто критиковал Маска, говорил, что его заслуги преувеличены, а поддерживающих SpaceX людей называл сектой «Свидетелей Илоновых». При этом американец несколько раз писал в Twitter на русском языке и хвалил российские разработки в космической сфере, писал NEWS.ru.