Тернопольские врачи показали применение пакета вместо ИВЛ

https://static.news.ru/photo/5ff6effc-8753-11ea-a50d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео

Врачи в Тернопольской области вслед за харьковскими коллегами дали видеоурок о применении пакета на голове. Это, как уверяют эскулапы, вполне может заменить ИВЛ при состоянии средней тяжести.

В инструкции по применению сказано, что пакет и два шланга для кислорода вполне могут обеспечить вентиляцию лёгких. Только необходимо закрепить пакет повязкой на шее, иначе воздух будет выходить, сообщает РЕН ТВ.

Шланги нужны для подачи и вывода воздуха. Неизвестно, насколько серьёзно сами медики относятся к своему «изобретению».

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа украинских врачей предложила использовать специальные пакеты в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для заболевших коронавирусом. Речь идёт о пакетах для неинвазивного CPAP — искусственной вентиляции лёгких постоянным положительным давлением.