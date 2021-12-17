Терапевт рассказал о ночном симптоме «омикрона»

Новый штамм коронавируса «омикрон» имеет необычный симптом, который проявляется лишь ночью. К такому выводу пришёл британский терапевт Амир Хан, призвавший включить ночную потливость в список Национальной службы здравоохранения Англии (NHS) как симптом «омикрона», сообщает Daily Star.

С жалобами на повышенное ночное потоотделение обращаются к врачам пациенты клиник в Южной Африке, где появился этот штамм COVID-19. Новыми симптомами заражения от «омикрона» там называют также насморк, головную боль, усталость, ломоту и боли в теле.

По мнению Амира Хана, необходимо отслеживать случаи инфицирования «омикроном», чтобы упростить обнаружение вируса. По его наблюдениям, в «красной зоне» больные жалуются на повышенное потоотделение, когда им приходится менять одежду. Он считает, что следует учитывать даже такие факторы течения болезни, поскольку это позволит легче выявлять её.

Ранее стало известно, что врач-физиотерапевт Семён Гальперин объяснил, почему пропадает аппетит при заболевании новым штаммом коронавируса «омикрон». По словам доктора, это связано с высокой температурой. Физиотерапевт сообщил, что все простудные заболевания имеют общую клинику, а при болезненном состоянии человеку меньше хочется есть.