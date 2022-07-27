«Теперь мы в курсе»: Пушков оценил признание Камалы Харриис в гендерстве Пушков сыронизировал над Камалой Харрис после её признания себя женщиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Алексей Пушков прокомментировал признание вице-президента США Камалы Харрис о том, что она — женщина и обращаться к ней надо как «она» и «её». Политик в своём Telegram-канале назвал это заявление «самым внятным» за всё время вице-президентства Харрис.

Камала Харрис сообщила, что её местоимение «она» и что она — женщина. На тот случай, чтобы её не отождествили с одним из бесчисленных гендеров, расплодившихся в последние 20 лет в США — от т. н. квиров до совершенно сказочных существ. Так что теперь мы в курсе, — с иронией отметил сенатор.

Харрис заявила, кем она себя считает, на встрече с лидерами по защите прав инвалидов в Вашингтоне, округ Колумбия. Вице-президента сообщила, что она — «женщина в синем пиджаке», чем вызвала веселье среди пользователей, увидевших трансляцию встречи в интернете. Люди съязвили, что у представителей правительства «скоро войдёт в норму» представляться по гендерному признаку.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал «недопустимым и неуважительным» участие так называемых трансгендеров-мужчин в женских соревнованиях. Под бурные продолжительные овации политик заявил о неуместности участия в соревнованиях мужчин-трансгендеров, чьи результаты многократно превосходят результаты женщин.