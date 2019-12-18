https://static.news.ru/photo/02373dfe-2196-11ea-aeeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Egon Bömsch/imageBROKER.com/Global Look Press

Высокопоставленные члены радикального палестинского движения ХАМАС готовят атаки на Израиль из Стамбула, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган закрывает на это глаза.

Британское издание Telegraph ссылается на данные допросов подозреваемых израильскими правоохранителями, согласно которым членам движения фактически позволено использовать крупнейший турецкий город для подготовки нападений. В частности, из Стамбула ХАМАС руководит операциями в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.

Turkey turned a blind eye to thousands of Isis fighters crossing their border into Syria to commit mass murder and slavery.



Now they act as a launch pad for Hamas attacks on Israel.



Erdogan stands with terrorists. Not NATO and allies. https://t.co/rpreNpqumr — Julie Lenarz (@MsJulieLenarz) December 18, 2019

Издание отмечает, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе встречался с лидером ХАМАС Исмаилом Ханией и заявил, что Анкара продолжит поддерживать «братьев в Палестине».

Ранее NEWS.ru писал, что бывший уполномоченный по жалобам военнослужащих Армии обороны Израиля Ицхак Брик заявил, что израильские военные не готовы к войне, несмотря на угрозы, с которыми они сталкиваются у своих границ.