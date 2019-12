Британское издание Telegraph ссылается на данные допросов подозреваемых израильскими правоохранителями, согласно которым членам движения фактически позволено использовать крупнейший турецкий город для подготовки нападений. В частности, из Стамбула ХАМАС руководит операциями в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.

Turkey turned a blind eye to thousands of Isis fighters crossing their border into Syria to commit mass murder and slavery.



Now they act as a launch pad for Hamas attacks on Israel.



Erdogan stands with terrorists. Not NATO and allies. https://t.co/rpreNpqumr