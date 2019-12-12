https://static.news.ru/photo/87280ba6-1cb9-11ea-b312-fa163e074e61_660.jpg Фото: Israel Defense Forces/flickr.com

Израильские военные не готовы к войне, несмотря на угрозы, с которыми они сталкиваются у своих границ, заявил бывший уполномоченный по жалобам военнослужащих Армии обороны Израиля Ицхак Брик.

Он заявил об этом в фильме, опубликованном на канале Channel 7.

Он также отметил, что Израиль не должен опасаться военных действий и быть готовым иметь дело с «Хезболлой» в Ливане и ХАМАС в Газе.

Как ранее писал News.ru, Израиль не исключает возможность проведения крупной операции в секторе Газа, если ракетные обстрелы на территории страны продолжатся, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.