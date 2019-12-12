Израильские военные не готовы к войне, несмотря на угрозы, с которыми они сталкиваются у своих границ, заявил бывший уполномоченный по жалобам военнослужащих Армии обороны Израиля Ицхак Брик.
Он заявил об этом в фильме, опубликованном на канале Channel 7.
Он также отметил, что Израиль не должен опасаться военных действий и быть готовым иметь дело с «Хезболлой» в Ливане и ХАМАС в Газе.
Как ранее писал News.ru, Израиль не исключает возможность проведения крупной операции в секторе Газа, если ракетные обстрелы на территории страны продолжатся, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
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