Телефонный разговор Путина и Макрона длился почти два часа

Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон завершили телефонный разговор, в котором они обсуждали ситуацию на Украине, сообщил телеканал BFM. Это был четвёртый телефонный разговор лидеров двух стран за последние 10 дней.

Телеканал сообщил, что разговор Путина и Макрона длился 1 час 45 минут. С декабря 2021 года, как сообщает телеканал, лидеры двух государств общались 14 раз.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.

Ранее Путин сообщил Макрону, что урегулирование ситуации на Украине возможно только при безусловном учёте законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства, а также обеспечение нейтрального статуса Украины.

До этого Макрон заявил, что будет работать над прекращением боевых действий на Украине. По его словам, осуждая действия России и применяя к ней санкции, необходимо оставлять открытым путь для контактов с Москвой, чтобы добиться перемирия, «когда условия это позволят».