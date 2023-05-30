ТАСС: Небензя провел встречу с главой МАГАТЭ

Фото: МИД РФ

Василий Небензя

Постпред России при ООН Василий Небензя провел во вторник встречу с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, передает ТАСС со ссылкой на источник в российском постпредстве при ООН. 30 мая запланировано заседание Совбеза ООН с Гросси, который, как ожидается, представит план по обеспечению безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя провел встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, — говорится в сообщении.

Запорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодар на левом берегу Днепра, является крупнейшей в Европе по числу блоков и установленной мощности, включающей в себя шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту каждый. В октябре 2022 года эта атомная станция перешла в собственность России, после чего не раз подвергалась обстрелам со стороны украинских военных.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что киевские власти препятствуют процессу ротации представителей мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. По его словам, данная миссия находится на станции с сентября предыдущего года, а всего было проведено семь ротаций представителей.

Утром 22 мая пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что электроснабжение станции было переведено на дизельные генераторы из-за отключения последней высоковольтной линии мощностью 750 кВт. Представители ЗАЭС отметили, что радиационный фон на территории станции находится в норме.