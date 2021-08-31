Талибы завершили переговоры о формировании правительства в Афганистане

Афганское движение «Талибан» (запрещено в России) завершило переговоры по формированию правительства в стране. Об этом сообщает индийский телеканал CNN-News18 со ссылкой на свои источники.

Подробности на данный момент не приводятся .

До этого представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане. Муджахид добавил , что Афганистан получил независимость с уходом американских войск. По его словам, движение намерено установить хорошие отношения с Соединёнными Штатами.

Ранее стало известно, что около полуночи 30 августа из афганского международного аэропорта в Кабуле вылетел последний самолёт американских ВВС. Пентагон подтвердил вывод войск США из Афганистана и завершение миссии в республике. В честь этого боевики по всему городу открыли огонь в воздух, празднуя окончание 20-летнего присутствия американских военных в Исламской Республике. Праздник в афганской столице продолжался всю ночь и закончился только ближе к рассвету.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара и другие.