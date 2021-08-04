Талибы взяли ответственность за атаку на дом афганского министра

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) взяли на себя ответственность за атаку на дом министра обороны Афганистана в Кабуле. Об этом сообщает телеканал TOLOnews.

В дипломатическом районе Кабула был подорван автомобиль у дома министра обороны, после чего в здание ворвались вооружённые люди. Атака продолжалась в течение пяти часов, пятеро террористов-смертников были ликвидированы. Глава Минобороны заявил, что ни он, ни члены его семьи не пострадали. В момент нападения его не было дома, а родственники были эвакуированы. В результате инцидента погибли восемь человек, ещё 20 получили ранения.

Представитель талибов Забиулла Муджахед заявил , что атаки на афганских чиновников и лидеров администрации будут продолжены.

В данный момент в Афганистане идёт масштабное военное противостояние между официальным правительством в Кабуле и террористической группировкой «Талибан» (организация запрещена на территории РФ). После начала вывода военного контингента коалиции во главе с США талибы активизировали свою активность. Они уже взяли под свой контроль ряд крупных районов и населённых пунктов на территории страны.