Талибы убили родного брата самопровозглашённого президента Афганистана

Брат самопровозглашённого президента Афганистана Амурлы Салеха Роуллу был взят в плен талибами, а затем убит. Амурла Салех провозгласил себя новым лидером Афганистана во время активных боёв движения сопротивления с боевиками в провинции Панджшер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в Афганистане.

В свою очередь жители неподконтрольной террористам провинции заявили , что брат Амурлы Салеха погиб в бою с талибами ещё несколько дней назад.

Ранее после провала переговоров представителей движения «Талибан» (организация запрещена в России) с руководством движения сопротивления начались активные бои. Талибы при поддержке бандформирований организации «Аль-Каида» (организация запрещена на территории России) начали наступление на провинцию Панджшер.

Как со стороны повстанцев, так и со стороны боевиков сообщалось о больших потерях. Официальные представители новой власти в Кабуле сообщили о том, что полностью взяли Панджшер под контроль. Представители повстанцев заявления боевиков опровергают и утверждают, что террористы успешно сдерживаются на границах провинции.