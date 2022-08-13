Талибы разогнали протестующих женщин выстрелами в воздух

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В Афганистане боевики движения «Талибан» (признано в России террористическим, деятельность запрещена) стрельбой в воздух разогнали женскую демонстрацию. В результате инцидента есть пострадавшие, сообщает РИА Новости.

Митинг проходил в Кабуле и был приурочен к годовщине входа талибов в столицу Афганистана. Участницы выступали против дискриминации, которой подвергаются жительницы страны при новом режиме. Они требовали признания своих прав на образование и работу.

Талибы устроили стрельбу, что заставило протестующих женщин разбежаться. Несколько человек пострадали, но о характере их травм ничего не сообщается. По словам одной из участниц митинга, талибы стреляли не только в воздух, но и по протестующим, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Ранее сообщалось, что с приходом талибов к власти в Афганистане женщинам запретили занимать какие-либо государственные посты, было закрыто Министерство по правам женщин. Девочкам старше 12 лет запретили ходить в школу, пока для них не будет создана специальная форма, соответствующая нормам ислама, а в вузах ввели раздельное обучение для юношей и девушек.