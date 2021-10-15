Талибы подтвердили участие в московском формате по Афганистану

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) примут участие в заседании московского формата по Афганистану. Консультации запланированы на 20 октября. Об этом написал представитель афганского МИД Абдул Кахар Балхи в своём Twitter.

Высокопоставленная делегация «Исламского эмирата Афганистан» посетит Москву с официальным визитом по приглашению российского руководства, — сообщил он.

Талибы планируют провести переговоры с представителями разных стран по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ожидает приезда талибов для участия в заседании московского формата по Афганистану. Она также выразила надежду на то, что талибы смогут без внешней поддержки справиться с террористами «Исламского государства» (запрещённая организация в РФ). Захарова вновь подчеркнула, что Москва обеспокоена не снижающейся активностью ИГ в этой стране.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.