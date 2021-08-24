Талибы назначили глав нескольких министерств Афганистана

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) назначили исполняющих обязанности глав нескольких министерств и ведомств Афганистана. Об этом сообщает агентство Pajhwok.

Отмечается, что и.о. главы МВД стал Садр Ибрагим, а и.о. министра финансов — Гуль Ага. Также талибы назначили своих представителей на посты министров образования, высшего образования и губернатора Кабула.

Ранее профессор Ланкастерского университета Амаленду Мисра рассказал, что «Талибан» может предложить какое угодно правительство, но оно в основном будет состоять из пуштунов, из которых в большинстве своём состоит движение. По его мнению, возможные экономические проблемы и грядущая изоляция от мира могут вынудить талибов вернуть членов бывшей администрации. Учитывая, что талибы мало разбираются в вопросах управления, будет сформировано инклюзивное правительство, где будут как технократы, так и женщины-политики, и этому не стоит удивляться, подытожил Мисра.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. 15 августа боевики запрещённого в России движения «Талибан» без единого выстрела захватили Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, талибы объявили о полном контроле над страной.