Талибам достались испорченные самолёты и техника США

В США заявили, что практически вся оставленная в Афганистане и доставшаяся талибам (движение «Талибан» запрещено в России) военная техника выведена из строя. Это было сделано в последний момент перед выводом американских войск из страны. Об этом сообщает Business Insider, приводя слова главы Центрального командования США генерала Кеннета Маккензи.

По его словам, оставлены в неисправном состоянии 70 бронированных машин с противоминной защитой, 27 военных джипов, 73 летательных аппарата и другая техника.

Мы демилитаризовали эти системы: их никогда не получится снова использовать. Вывезти людей для нас было важнее, чем вернуть технику, — заявил Маккензи.

Он отметил, что противоракетные и миномётные системы, установленные в аэропорту, были включены до последнего и выведены из строя только в самый последний момент — 30 августа.

Ранее Дональд Трамп — младший, сын бывшего президента США Дональда Трампа, рассказал о масштабах и стоимости вооружений, попавших к талибам. В своём Twitter он привёл таблицу, в которой содержатся следующие данные: американские военные оставили талибам более 22 тыс. бронированных внедорожников Humvee, более 8 тыс. грузовиков, более 950 бронетранспортёров M1117, M1113 и International MaxxPro, почти 64,5 тыс. пулемётов, почти 360 тыс. единиц автоматического оружия, более 126 тыс. пистолетов, более 16 тыс. приборов ночного видения и свыше 162 тыс. раций и радиостанций. Также 109 вертолётов и 65 самолётов разных типов и классов и 176 единиц артиллерии.