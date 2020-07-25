Свято-Феодосиевский монастырь в Киеве закрыли из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/6336d60c-ce8c-11ea-be6e-fa163e074e61_660.jpg Свято-Феодосиевский монастырь Фото: wikimapia.org

Свято-Феодосиевский мужской монастырь в Киеве закрыли для посещений из-за коронавируса. У его насельников были выявлены случаи заболевания COVID-19.

В связи с установлением среди тех, кто проживает в монастыре, лиц с подтверждённым коронавирусом, согласно карантинным предписаниям Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения, — сообщается на странице монастыря в Facebook.

Как писал NEWS.ru, село Дивеево закрыли на карантин в конце апреля из-за вспышки коронавирусной инфекции в монастыре. Диагноз COVID-19 поставили более чем 70 сёстрам. За пределами монастыря COVID-19 был обнаружен только у одного человека. Сегодня стало известно, что глава региона на совещании в оперштабе принял решение продлить ограничительные меры до 22 июля. Решением Роспотребнадзора карантин на территории монастыря был снят ещё 11 июня. Однако в самом селе продолжали действовать жёсткие ограничительные меры. При этом с 20 июня по 8 июля в Дивеево не был подтверждён ни один новый случай инфицирования коронавирусом.