https://static.news.ru/photo/c5b38a38-565e-11ea-8601-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fayed El-Geziry/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В полицию штата Нью-Йорк обратилась женщина с заявлением на священника, который её изнасиловал в 2018 году. Выяснилось, что были и другие жертвы.

Отмечается, что под подозрение попал 51-летний священник Фидель Эрнандес из монастыря в американской деревне Сафферн, которого обвинила одна из прихожанок. Об этом сообщили на интернет-портале Luhud .

Во время расследования выяснилось, что мужчина ранее изнасиловал еще одну прихожанку. В полиции призвали жителей связаться с сотрудниками правоохранительных органов, если у них есть какая-либо информация по этому делу.

Как писал NEWS.ru, в полицию обратилась директор одной из школ Омской области, в которой учатся две девочки 10 и 11 лет. Она рассказала, что её ученицы подверглись насильственным действиям сексуального характера со стороны отца.