Супругов из Германии заподозрили в шпионаже

Федеральная прокуратура Германии подозревает политолога и его супругу в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщил International.
Прокуратура города Карлсруэ
Ранее сообщалось, что в США ведётся расследование против лиц, обвинивших граждан китайского происхождения в шпионаже в пользу Китая. Данное разбирательство началось после того, как конгрессмены отправили официальную просьбу генеральному прокурору страны разобраться в фактах дискриминации против лиц азиатского происхождения. В США были обвинены ряд учёных в передаче конфиденциальной информации Китаю. Данные обвинения были предъявлены на основании закона о защите интеллектуальной собственности.