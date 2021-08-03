Супругов из Германии заподозрили в шпионаже

Федеральная прокуратура Германии подозревает политолога и его супругу в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщил International.

Прокуратура города Карлсруэ обвиняет семейную пару в связях с китайскими спецслужбами начиная с 2010 года. Прокуратура сообщает, что они в период с 2010 по 2019 год передавали информацию об итогах международных конференций и встреч китайской разведке. Имена обвиняемых не раскрываются в интересах следствия. Известно, что они получали гонорары от своих кураторов из китайских разведслужб за информацию. Источниками информации для подозреваемых были их связи в высших эшелонах Германии.

Ранее сообщалось, что в США ведётся расследование против лиц, обвинивших граждан китайского происхождения в шпионаже в пользу Китая. Данное разбирательство началось после того, как конгрессмены отправили официальную просьбу генеральному прокурору страны разобраться в фактах дискриминации против лиц азиатского происхождения. В США были обвинены ряд учёных в передаче конфиденциальной информации Китаю. Данные обвинения были предъявлены на основании закона о защите интеллектуальной собственности.