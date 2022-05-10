Süddeutsche Zeitung: глава МИД ФРГ Бербок прибыла в Киев

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок / Фото Markus Scholz/ТАСС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок утром 10 мая прибыла в Киев, пишет Süddeutsche Zeitung. Отмечается, что в украинскую столицу она приехала поездом.

Согласно информации немецкой газеты, глава МИД ФРГ является первым членом федерального правительства, прибывшим в Киев с момента начала спецоперации России на Украине.

Издание Focus Online сообщает, что по приезде Бербок посетила Бучу.

8 мая в Киев прибыла председатель немецкого бундестага Бербель Бас. Целью её поездки стали переговоры в украинской столице и почитание памяти жертв Второй мировой войны.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он назвал Великобританию лидером в санкционном давлении на Россию, которое осуществляют западные страны из-за событий на Украине. Визит Джонсона в Киев не анонсировался.