Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок утром 10 мая прибыла в Киев, пишет Süddeutsche Zeitung. Отмечается, что в украинскую столицу она приехала поездом.
Согласно информации немецкой газеты, глава МИД ФРГ является первым членом федерального правительства, прибывшим в Киев с момента начала спецоперации России на Украине.
Издание Focus Online сообщает, что по приезде Бербок посетила Бучу.
8 мая в Киев прибыла председатель немецкого бундестага Бербель Бас. Целью её поездки стали переговоры в украинской столице и почитание памяти жертв Второй мировой войны.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он назвал Великобританию лидером в санкционном давлении на Россию, которое осуществляют западные страны из-за событий на Украине. Визит Джонсона в Киев не анонсировался.