Суд Киева заочно арестовал экс-министра обороны Украины

https://static.news.ru/photo/dfa7a4a6-9f51-11ea-8628-fa163e074e61_660.jpg Павел Лебедев (архивное фото) Фото: Павел Лебедев/facebook.com

Печерский районный суд Киева заочно взял под стражу бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева по делу о стрельбе на Майдане в 2014 году.

Избрал бывшему министру обороны Украины меру пресечения в виде содержания под стражей, — сообщает ТАСС со ссылкой на офис генерального прокурора Украины.

Отмечается, что бывший министр арестован по делу об организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершённых с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 в центре Киева.

В прокуратуре пояснили, что после решения суда обвинение может начать в отношении Лебедева процедуру экстрадиции. В настоящее время он находится за пределами Украины.

В 2014 году на главной киевской площади — площади Независимости — произошли столкновения между радикалами и силовиками. Погибли более 100 человек. Новые украинские власти заявили, что в их смерти виновны экс-президент страны и спецподразделение МВД Украины «Беркут». Силовики и бывший президент отрицают свою причастность к убийствам. После государственного переворота на Украине «Беркут» был распущен.

Как писал NEWS.ru, Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене.