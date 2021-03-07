Суд арестовал экс-помощника главы Абхазии за незаконное хранение оружия
23:31, 07 марта 2021 124
Фото: Ахра Авидзба/vk.com
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Суд города Сухума заключил под стражу до 5 апреля бывшего помощника президента Абхазии Ахру Авидзбу по делу о незаконном хранении оружия.
Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Авидзбы Ахры Руслановича, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК Абхазии «Незаконное хранение оружия группой лиц по предварительному сговору», постановили избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля, — цитирует ТАСС судью Леварса Багателию.
Заседание для избрания меры пресечения проходило в здании Службы госбезопасности Абхазии. Адвокат подсудимого Инга Габилая заявила, что решение об аресте будет обжаловано в Верховном суде.
Сам Авидзба ранее заявил, что намерен объявить голодовку.
Как сообщал NEWS.ru, стало известно, что бывший командир интернациональной бригады «Пятнашка» ДНР Ахра Авидзба был задержан Службой государственной безопасности Абхазии. Отмечается, что он был активным участником боевых действий в Донбассе.