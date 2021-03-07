Украина всё больше напоминает Польшу перед Второй мировой войной. Об этом заявил журналист и медиаэксперт Анатолий Шарий на своём YouTube-канале.

Таким образом он прокомментировал действия Украины, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По его мнению, Киев, как и Варшава в 1939 году, не может адекватно оценить ситуацию как в военной...