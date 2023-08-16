«Страшнее ковида»: стало известно, какие вирусы разрабатывают США против РФ Военный эксперт Никулин: США могут разрабатывать хантавирусы против России

США готовятся к полномасштабной биологической войне на территории России и разрабатывают вирусы, которые намного опаснее и летальнее коронавируса, заявил NEWS.ru военный эксперт, бывший член Комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин. По его словам, речь может идти о хантавирусах, лихорадке Ку, эболе или вирусе марбург.

Я думаю, следующая пандемия будет еще страшнее ковида. Со всеми этими болезнями работают на Украине, были накоплены большие запасы, это видно из тех документов, которые удалось захватить российским военным. Были изъяты средства доставки, в том числе несколько Bayraktar, приготовленных для распыления различных биологический агентов, рассматриваются альтернативные варианты доставки на территорию противника через перелетных птиц, гусей, уток, которые гнездятся в РФ. Есть все основания полагать, что США готовится к полномасштабной биологической войне на нашей территории, — считает Никулин.

Эксперт напомнил о небольших выспышках хантавирусов в Монголии и Казахстане. Никулин не исключил, что США могут работать с конго-крымской лихорадкой. По его словам, у многих украинских военнослужащих, попадающих в плен, обнаружены антитела к опасным заболеваниям, которых никогда не встречали на территории Украины.

Там ведутся широкие эксперименты с использованием большого количества военнослужащих, заключенных, военнопленных. Это нарушение Нюрнбергского протокола, который вошел в итоговый документ совещания по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки, под которыми есть подписи в том числе США, Великобритании и других европейских стран. Совершенно очевидно, что они его не соблюдают и пытаются забыть о его существовании, — добавил Никулин.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США начали подготовку к новой пандемии, об этом свидетельствует учреждение американцами нового управления, занимающегося созданием вакцин и препаратов для купирования вирусов. Его возглавил специальный помощник президента в Совете национальной безопасности генерал-майор в отставке Пол Фридрихс.