«Поиск мутаций вирусов»: стало известно о подготовке США к новой пандемии Генерал-лейтенант Кириллов: США начали подготовку к новой пандемии

Фото: Markus Heine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США начали подготовку к новой пандемии, передает РИА Новости слова начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом свидетельствует учреждение американцами нового управления, занимающегося созданием вакцин и препаратов для купирования вирусов, добавил он.

В число приоритетных направлений этого управления включены работы по созданию вакцин и препаратов для купирования вирусов и их генетически измененных вариантов, а также внедрение передовых технологий в биопроизводство. Таким образом, США, как и в 2019 году, приступили к подготовке к новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов, — рассказал Кириллов.

Речь идет об Управлении по подготовке к пандемиям и политике реагирования. Его возглавил специальный помощник президента в Совете национальной безопасности генерал-майор в отставке Пол Фридрихс.

Ранее сообщалось об обнаружении в Центральной Калифорнии нелегальной лаборатории, сотрудники которой хранили флаконы с разными вирусами. Владельцем помещения является китайская компания, в связи с этим Вашингтон предполагает, что лаборатория была создана властями КНР.