Биологическое оружие Китая? В США нашли лабораторию КНР с опасными вирусами Американцы опасаются, что китайцы разрабатывали летальный вирус

Фото: Zhang Chenlin/XinHua/Global Look Press

В небольшом городе в Центральной Калифорнии обнаружили нелегальную лабораторию, в которой сотрудники хранили флаконы с разными вирусами (например, ВИЧ и малярии) и заражали ими тысячи мышей. Помещение принадлежит компании из Китая, поэтому местные власти допускают, что лаборатория могла быть специально создана Пекином. Что нашли внутри и были ли там опасные вирусы, — разбирался NEWS.ru

Как случайно нашли лабораторию

Подпольную лабораторию с опасными вирусами нашли на территории складского помещения в маленьком городе Ридли на востоке США. Ее случайно обнаружила сотрудница правоохранительных органов, которая проезжала мимо здания и заметила выпирающий шланг, который нарушал строительные нормы.

Фото: Ju Huanzong/XinHua/Global Look Press

«Честно говоря, мы сразу поняли, что этого шланга там быть не должно. Когда она пошла осматривать здание, то обнаружила, что там была некая активность», — позже заявил глава городской администрации Ридли Николь Зиеба.

Службы безопасности провели обыск, в ходе которого обнаружили внутри заброшенную лабораторию. Силовики привлекли к расследованию Федеральное бюро расследований (ФБР), окружной департамент здравоохранения и другие ведомства.

Что обнаружили в лаборатории

Лаборатория располагалась на территории склада, который был разделен внутри на несколько зон. В одном из помещений находилось техническое оборудование с морозильными камерами и инкубаторами, а в другом хранились тысячи колб с разными химическими элементами.

«В отдельных помещениях склада было обнаружено несколько сосудов с жидкостью и различная аппаратура. Сотрудники общественного здравоохранения округа Фресно также наблюдали образцы крови, тканей и других биологических жидкостей и сывороток, а также тысячи флаконов с немаркированными жидкостями и предполагаемый биологический материал», — говорится в судебных документах, которые цитирует NBC.

На фотографиях со склада видно, что сосуды хранилиcь в картонных коробках, которые стояли друг на друге. На большинстве из них не было каких-либо подписей или маркировок.

Директор департамента здравоохранения округа Фресно Джо Прадо заявил, что специалисты пока что проанализировали только часть веществ из лаборатории. По данным Службы общественного здравоохранения США, в этих емкостях нашли опасные бактерии и вирусы: кишечной палочки, малярии, гепатита, ВИЧ и COVID-19. В другом помещении обнаружили около тысячи больных мышей, 200 из которых были почти мертвы, а также большое количество диагностических тестов на коронавирус и на беременность.

Фото: shutterstock.com

Кому принадлежит лаборатория

Согласно судебным документам, компания Prestige BioTech числилась арендатором здания, а другие адреса, предоставленные властям ее президентом Сюкуином Яо, были «либо пустыми офисами, либо адресами в Китае, которые невозможно было проверить». У китайской фирмы не было лицензии на работу в Калифорнии.

Американские официальные лица обвиняют компанию в работе без разрешения, сокрытии информации и нарушении правил утилизации опасных медицинских отходов. Уголовное расследование по-прежнему продолжается.

Представитель компании по имени Дэвид Хе оспорил заявления должностных лиц округа Фресно о том, что какие-либо инфекционные агенты хранились на территории склада. В июне американские власти ответили на его письмо

«8 июня 2023 года я ответил на электронное письмо Дэвида Хе от 7 июня 2023 года и предоставил список всех идентифицированных инфекционных агентов, обнаруженных на объекте. Отсутствие знаний господина Хе об инфекционных агентах на складе вызывает серьезную озабоченность, поскольку нет соблюдения протоколов безопасности», — говорится в письме.

Авторы ответа Хе подчеркнули, что неверное обращение с этими инфекционными агентами представляет угрозу здоровью населения.

Сотрудник по обеспечению соблюдения кодекса Джесалин Харпер написала письмо президенту Prestige BioTech, обратив в нем внимание на то, как жили в лаборатории мыши.

«Существуют правила и стандарты содержания мышей. Вы их не придерживались на государственном или местном уровне. Вы не предоставили нам заранее план по уходу за этими мышами. Должностные лица округа пригласили ветеринара для оценки состояния здоровья грызунов и заявили, что весьма обеспокоены тем, в каких условиях они находились на складе», — подчеркнула Харпер.

В социальных сетях американцы опасаются, что Китай создавал в лаборатории смертельный вирус, который будет намного опаснее COVID-19. Они требуют от ФБР уделить больше внимания делу.

Помощник директора департамента здравоохранения округа Фресно Джо Прадо допустил, что у китайской фирмы Prestige Biotech действительно могут быть связи с правительством Китая.

«Я пока не могу подтвердить связи лаборатории с китайским правительством. Владельцы — частные предприниматели. Они сказали нам, что живут в Китае. Это пока все, о чем мы знаем», — сказал Прадо.

В течение нескольких недель представители разных служб убирали склад. По словам Зиебы, никаких мышей в лаборатории больше нет. «Ничего опасного там не осталось», — добавил глава городской администрации.

Прадо и Зиеба заявили, что биологически опасные материалы были собраны и утилизированы, и сейчас уже не о чем беспокоиться жителям города. Найденных живых мышей усыпят.

Что говорят эксперты о найденных вирусах

Амеш Адаля, старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Университета Джонса Хопкинса и представитель Американского общества инфекционистов заявил DailyMail, что в лаборатории не производилось биологическое оружие Китая.

Фото: Ju Huanzong/XinHua/Global Look Press

«Все бактерии и вирусы, найденные в лаборатории, довольно обычные», — отметил эксперт.

Адаля считает, что лабораторию открыли в разгар пандемии коронавируса в 2020 году, чтобы производить экспресс-тесты для диагностики COVID-19.

«Я думаю, это просто недоработанная бизнес-идея, а ее создатели просто не навели после себя порядок», — заключил эксперт.

Читайте также:

В одном из крупнейших бизнес-центров Москвы выявили вспышку кори

Коронавирус мог стать причиной гибели экипажа батискафа «Титан»

В России нашли виновных во вспышке кори

Иммунолог рассказал, когда можно ждать следующую пандемию коронавируса

Названо число стран, где за месяц не зафиксировали COVID-19