Онколог рассказал, может ли коронавирус бороться с раком Онколог Киселевский: коронавирус не стоит рассматривать как противоопухолевую терапию

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Несмотря на то что применение вирусов в лечении злокачественных новообразований сегодня считается перспективной стратегией, слухи о влиянии коронавирусной инфекции на течение онкологических заболеваний сильно преувеличены, рассказал в беседе с aif.ru заведующий лабораторией клеточного иммунитета НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России Михаил Киселевский. По его словам, проведенные клинические исследования показали весьма скромную эффективность вирусных препаратов в борьбе с онкологическими проблемами.

Специалист объяснил, что у больных коронавирусом на фоне активации иммунитета возможны некие противоопухолевые эффекты, однако они могут возникать из-за того, что опухолевый узел просто случайно попал в зону поражения нормальной ткани, и также подвергся деструкции.

По словам медика, у переболевших коронавирусом происходит уменьшение содержания в крови лимфоцитов — основных участников противоопухолевого иммунитета. Поэтому у злокачественных клеток появляется шанс прорвать ослабленные защитные барьеры и пуститься в рост. Таким образом, коронавирус, скорее, наоборот, может способствовать опухолевой прогрессии, считает онколог.

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