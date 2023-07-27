Названо число стран, где за месяц не зафиксировали COVID-19 ВОЗ: почти в половине стран мира за месяц не зафиксировано ни одного случая COVID-19

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Случаи COVID-19 были зарегистрированы только в 122 странах мира из 234, говорится в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ, передает РИА Новости. Речь идет о периоде с 26 июня по 23 июля.

Таким образом, минимум один случай коронавируса зафиксировали в 52% стран и территорий. Отмечается, что число таких государств неуклонно снижается с середины 2022 года.

Ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ биолог Алексей Аграновский рассказал о том, что снижение смертности от коронавируса почти вдвое объясняется низкой патогенностью сегодняшних штаммов. Он уточнил, что распространенные штаммы группы «омикрон», несмотря на свою многочисленность, отличаются малой патогенностью по сравнению с «дельтой» или нулевым уханьским штаммом.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов рассказал, что в России наблюдается рост заболеваемости метапневмовирусом человека (Human metapneumovirus, hMPV), однако опасаться возникновения новой эпидемии не стоит.