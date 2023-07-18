Эпидемиолог рассказал, почему россиянам с ВИЧ может не хватить лекарств Эпидемиолог Покровский связал возможный дефицит лекарств от ВИЧ с ростом численности инфицированных

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Причинами вероятного дефицита препаратов для борьбы с ВИЧ являются увеличение числа россиян с этим вирусом и инфляция, заявил в беседе с NEWS.ru заведующий специальным отделом по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Он пояснил, что при отмене лечения начинает прогрессировать иммунодефицит, а при плохо подобранной схеме лечения возникают побочные эффекты, развиваются устойчивые к лечению формы ВИЧ.

Причина дефицита — увеличение числа россиян, живущих с ВИЧ, как за счет распространения ВИЧ и новых диагностированных случаев ВИЧ-инфекции, так и присоединения новых территорий. Влияет также инфляция, — сказал эпидемиолог.

Ученый пояснил, что на данном этапе речь идет лишь о возможном дефиците, который можно предотвратить увеличением закупок необходимых лекарств, что потребует и увеличения соответствующего бюджета, который утверждает Государственная дума РФ.

ООН ранее спрогнозировал окончание эпидемии ВИЧ к 2030 году. В опубликованном докладе на сайте Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) говорится, что это стало возможным благодаря расширению масштабов тестирования и противовирусного лечения.