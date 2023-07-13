ООН спрогнозировала конец эпидемии ВИЧ ООН спрогнозировала окончание эпидемии ВИЧ к 2030 году

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Эпидемия ВИЧ в мире может закончиться к 2030 году, говорится в опубликованном докладе на сайте Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС). В организации отметили, что это стало возможным благодаря расширению масштабов тестирования и противовирусного лечения.

В новом докладе «Путь, который положит конец СПИДу» содержатся данные и тематические исследования, которые показывают, что искоренение СПИДа — это политический и финансовый выбор, и что страны и лидеры, которые уже идут по этому пути, добиваются выдающихся результатов.

Заведующий специальным отделом по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщал, что если есть риск заражения вирусом иммунодефицита человека, то необходимо несколько раз сдать тест на наличие заболевания, так как при отрицательном результате некоторые продолжают подвергать себя опасности. По его словам, проверяться раз в год необязательно тем, кто не страдал от наркотической зависимости и имеет одного полового партнера, который не заражен ВИЧ.

Покровский подчеркнул, что раньше проблема чаще возникла из-за наркозависимых. Сейчас тенденция изменилась — чаще инфицируются те, кто вступает в незащищенный половой контакт. Академик напомнил, что заразиться ВИЧ можно даже из-за единственного партнера, если у него было много сексуальных связей с разными людьми или раньше он употреблял наркотики.