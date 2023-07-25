В России нашли виновных во вспышке кори Сенатор Круглый обвинил антиваксеров во вспышке кори в Пензенской области

Фото: CDC Global/Jim Goodson, M.P.H., Public domain, via Wikimedia Commons

Нежелание прививаться является основной причиной вспышек кори в стране, заявил в беседе с «Радио 1» член Совета Федерации заслуженный врач-педиатр Владимир Круглый. Таким образом он прокомментировал выявление в Пензенской области 78 случаев заражения корью, когда выяснилось, что все заболевшие не были привиты.

Сенатор напомнил, что активное движение по отказу от вакцинации началось в России во время пандемии коронавируса, тогда многие утверждали, что прививки вредят здоровью.

При возникновении случаев кори только одно может предотвратить распространение инфекции — это вакцинация. <...> Поэтому вспышки, которые возникают в разных регионах, связаны с тем, что люди стали отказываться от плановой вакцинации, в частности от кори. Это последствия активной деятельности антипрививочного движения, как во время ковида, — подчеркнул законодатель.

Он добавил, что вакцинация не может заменить экстренную профилактику, так как иммунитет вырабатывается лишь спустя некоторое время после введения вакцины. Поэтому сенатор предложил активно проводить противоэпидемические мероприятия, в том числе изоляцию больных, исследование их контактов, проводить подчищающую вакцинацию тех, кто еще не привился.

Ранее Министерство здравоохранения Пензенской области сообщило в соцсетях о выявленной в регионе вспышке кори. По данным на 16 июля, в регионе уже заболели 67 человек. При этом 58 человек, по словам Минздрава, выздоровели и 559 контактных были сняты с наблюдения.