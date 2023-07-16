В Минздраве Пензенской области назвали число заболевших корью Минздрав Пензенской области: 67 жителей заболели из-за вспышки кори

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Пензенской области выявили вспышку кори, всего заболело 67 человек, сообщило Министерство здравоохранения области в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что корь подозревают еще у двух человек.

По состоянию на 16 июля в Пензенской области с подозрением на корь выявлено 69 человек, из них детей — 61, взрослых — восемь человек. Подтвержденных случаев — 67, — заявил Минздрав.

Кроме того, ведомство отметило, что в стационаре находятся 23 человека, а 18 жителей — на амбулаторном лечении. При этом 58 человек, по словам Минздрава, выздоровели. Всего, согласно данным ведомства, сняты с наблюдения контактных 559 человек.

Ранее Минздрав Пензенской области сообщал, что в начале июля в течение пяти дней врачи выявили 18 случаев заражения корью в деревне Средняя Елюзань в Городищенском районе. Из 18 заболевших 13 находились на стационарном лечении в больнице. Первые семь случаев были выявлены 30 июня.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Средней Елюзани были введены ограничительные меры, включая обязательное ношение масок и приостановка проведения массовых мероприятий до улучшения ситуации. Ведомство также сообщило, что в деревне проводится иммунизация жителей, включая «подчищающую» вакцинацию. Для этих целей имеется достаточный запас вакцины против кори.