В Пензенской области зафиксировали вспышку кори Минздрав: 18 человек заразились корью в пензенском селе Средняя Елюзань

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В течение пяти дней врачи выявили 18 случаев заражения корью в деревне Средняя Елюзань в Городищенском районе Пензенской области, сообщил Минздрав региона. Из 18 заболевших 13 находятся на стационарном лечении в больнице.

По состоянию на вторник, 4 июля, в селе Средняя Елюзань Городищенского района число заболевших корью составляет 18 человек, из них 13 находятся в стационаре, пятеро проходят лечение амбулаторно. Все заболевшие в селе привиты против кори не были, — заявили в ведомстве.

Первые семь случаев были выявлены 30 июня. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Средней Елюзани были введены ограничительные меры, включая обязательное ношение масок и приостановка проведения массовых мероприятий до улучшения ситуации.

Ведомство также сообщило, что в деревне проводится иммунизация жителей, включая «подчищающую» вакцинацию. Для этих целей имеется достаточный запас вакцины против кори.

В ведомстве отметили, что «единственным эффективным способом защиты от этой опасной инфекции является вакцинация как детей, так и взрослых против кори, которая активно проводится в населенном пункте».

Специалисты также указали на важность изоляции заболевших и тех, кто контактировал с ними, в течение 21 дня с момента контакта, что позволит прекратить распространение вируса.

Ранее терапевт Алина Красикова предупредила россиян о возможных осложнениях кори, среди которых отит, конъюнктивит, сыпь по телу, боль в горле, слабость, мышечная боль и повышенная температура. Врач добавила, что корь может ухудшить течение хронических заболеваний, включая гипертоническую болезнь, астму, а также сахарный диабет.