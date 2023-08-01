Коронавирус мог стать причиной гибели экипажа батискафа «Титан» Insider: NASA отказалось от тестов корпуса «Титана» из-за пандемии COVID-19

Фото: Фото: oceangate.com

NASA должно было помочь компании OceanGate усовершенствовать спорный корпус из углеродного волокна для подводного аппарата, но план был отменен из-за пандемии COVID-19, пишет Insider со ссылкой на внутренние электронные письма и контракт. Эксперты издания говорят, что материал корпуса подводной лодки был новым и опасным.

В контракте между NASA и OceanGate, подписанном в начале 2020 года, указывалось, что космическое агентство изготовит масштабную модель подводного аппарата OceanGate с корпусом из углеродного волокна «Титан» и проведет «ультразвуковые испытания» модели «для обеспечения качества сборки». Согласно контракту, OceanGate предоставит материал из углеродного волокна для изготовления модели.

Однако разразился COVID, и эта деятельность не считалась критически важной, и персонал не был допущен на территорию, — говорится в электронном письме.

Эксперты сообщили Insider, что фотографии обломков подводной лодки указывают на то, что взрыв мог быть вызван отказом экспериментального корпуса подводной лодки из углеродного волокна.

Об исчезновении батискафа «Титан» при экспедиции к обломкам корабля «Титаник» в Атлантике сообщили 19 июня.

Обломки самого «Титана» были найдены 22 июня. По версии Береговой охраны США, подводное судно разрушилось в результате сильного взрыва, направленного внутрь. Все находившиеся на борту люди погибли. Вместе с Давудом, его сыном и Рашем там были британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский акванавт Поль-Анри Наржоле.

Неделю спустя были обнаружены, предположительно, останки погибших путешественников. Они были направлены на экспертизу.