В Атлантическом океане пропала подлодка у места крушения «Титаника» BBC: в Атлантическом океана пропала подлодка, доставлявшая туристов к «Титанику»

Фото: Marcus Brandt/Global Look Press

В Атлантическом океане пропал подводный батискаф, доставлявший туристов к месту крушения «Титаника», сообщает BBC со ссылкой на береговую охрану города Бостон. По предварительной версии, плавательное средство могло столкнуться с рифом, который находится на глубине 2900 метров. Точное количество пассажиров, находившихся на борту подлодки, не называется.

Подлодка перестала отображаться на радарах. Начата поисково-спасательная операция. Известно, что плавательное средство вмещает максимум пять человек на борту. Обломки «Титаника» находятся в Атлантическом океане на глубине 3800 метров.

Мы изучаем все варианты, чтобы безопасно вернуть экипаж. Все наше внимание сосредоточено на членах экипажа подводного аппарата и их семьях. Мы работаем над безопасным возвращением членов экипажа, — заявил представитель компании OceanGate Expeditions, организующей глубоководные экспедиции.

Ранее океанографический институт Вудс-Хоул из Массачусетса опубликовал кадры с места крушения знаменитого лайнера «Титаник», затонувшего в Северной Атлантике в 1912 году. Ученые обнародовали видео в честь 25-й годовщины выхода одноименного фильма Джеймса Кэмерона. На архивных кадрах показан покрытый толстым слоем наростов корабль, обитателями которого стали рыбы и крабы. Рядом с лайнером разбросаны обломки мебели.

До этого режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон заявил, что нанял судмедэксперта и каскадеров для доказательства того, что смерть Джека была неизбежна. Фанаты киноленты долго мучили кинодеятеля вопросами, мог ли Джек спастись, если бы схватился за проплывавшую мимо него дверь. В связи с этим Кэмерон провел тщательную судебно-медицинскую экспертизу со специалистом по переохлаждению.