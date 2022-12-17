Кэмерон нанял судмедэксперта, чтобы доказать смерть Джека в «Титанике» The Toronto Sun: Кэмерон нанял судмедэксперта, чтобы доказать смерть Джека в «Титанике»

Фото: 20th Century Studios

Кадр из фильма «Титаник»

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что нанял судмедэксперта и каскадеров для доказательства того, что смерть главного героя в фильме «Титаник» Джека (Леонардо Ди Каприо. — NEWS.ru) была неизбежна, сообщает The Toronto Sun. Фанаты киноленты долго мучили кинодеятеля вопросами, мог ли Джек спастись, если бы схватился за проплывавшую мимо него дверь. В связи с этим Кэмерон провел тщательную судебно-медицинскую экспертизу со специалистом по переохлаждению.

По словам Кэмерона, он нанял двух каскадеров с такой же массой тела, как у главных героев «Титаника» — Джека и Роуз (Кейт Уинслет. — NEWS.ru). Каскадеров, на теле которых были установлены датчики, поместили в ледяную воду, чтобы узнать, смогут ли они выжить. Результаты исследования будут опубликованы в феврале 2023 года, сказал режиссер.

Они оба никак не могли выжить. Только один мог выжить, — заявил Кэмерон.

В июле в возрасте 80 лет скончался британский актер Дэвид Уорнер, известный по картинам «Титаник» и «Омен». Артист долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Последние дни он провел в специальном доме для престарелых, который предоставляет уход профессиональным актерам и представителям театральных профессий.