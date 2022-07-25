В Британии скончался актер из «Титаника» Скончался британский актер из фильмов «Титаник» и «Омен» Дэвид Уорнер

Фото: 20th Century Fox Film Corporation, 1997

Дэвид Уорнер

В возрасте 80 лет скончался британский актер Дэвид Уорнер, известный по картинам «Титаник» и «Омен», пишет The Guardian. Артист долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Последние дни он провел в специальном доме для престарелых, который предоставляет уход профессиональным актерам и представителям театральных профессий.

Последние 18 месяцев он относился к своему диагнозу с характерным достоинством. Нам, его семье и друзьям будет его очень не хватать, — сказали родственники Уорнера.

Уорнер родился в Манчестере в 1941 году. После школы он учился в престижной Королевской академии драматического искусства в Лондоне. Кроме «Титаника» и «Омена», он снимался в фильмах «Планета обезьян», «Твин Пикс», «Доктор Кто», «Страшные сказки» и других.

Ранее стало известно о кончине в возрасте 89 лет американского режиссера, кинопродюсера, сценариста и сооснователя группы The Monkees Боба Рейфелсона. Он умер в своем доме в Аспене, штат Колорадо. Причины смерти не называются.