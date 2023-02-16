Стало возможно увидеть «Титаник» глазами специалистов, нашедших его в 80-х

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Кадр из фильма «Титаник

Океанографический институт Вудс-Хоул (WHOI) из Массачусетса опубликовал на YouTube кадры с места крушения знаменитого лайнера «Титаник», затонувшего в северной Атлантике в 1912 году. Ученые обнародовали видео в честь 25-й годовщины выхода одноименного фильма Джеймса Кэмерона.

На архивных кадрах показан покрытый толстым слоем наростов корабль, обитателями которого стали рыбы и крабы. Рядом с лайнером разбросаны обломки мебели.

Ранее режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон заявил, что нанял судмедэксперта и каскадеров для доказательства того, что смерть Джека была неизбежна. Фанаты киноленты долго мучили кинодеятеля вопросами, мог ли Джек спастись, если бы схватился за проплывавшую мимо него дверь. В связи с этим Кэмерон провел тщательную судебно-медицинскую экспертизу со специалистом по переохлаждению.

Позже заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы врач-терапевт Ольга Чиркова сообщила, что герой фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» Джек не мог пережить крушение судна из-за переохлаждения. По ее словам, ни у кого из оставшихся в воде пассажиров не было шансов выжить из-за низкой температуры вод Северной Атлантики.