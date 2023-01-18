Медик объяснил, почему у Джека из «Титаника» не было шанса выжить Врач Чиркова: Джек из «Титаника» не мог выжить в финале из-за переохлаждения

Фото: kinopoisk

Кадр из фильма «Титаник»

Герой фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» Джек не мог пережить крушение судна из-за переохлаждения, объяснила NEWS.ru заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы, врач-терапевт Ольга Чиркова. По ее словам, ни у кого из оставшихся в воде пассажиров не было шансов выжить из-за низкой температуры вод Северной Атлантики.

У оставшихся в воде пассажиров не было шансов выжить. <...> При температуре около нуля шанс выжить есть максимум в течение часа! Причем попытки плыть ускоряют потерю тепла, — пояснила Чиркова.

Терапевт уточнила, что в день крушения «Титаника» температура воды опустилась до минус 2,2 градусов по Цельсию, при которой переохлаждение организма происходит «с катастрофической скоростью». При этом большая часть энергии теряется в области головы, и спасательный жилет позволяет не только не тратить энергию на то, чтобы удержаться на плаву, но и существенно снизить теплоотдачу.

Ранее режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон заявил, что нанял судмедэксперта и каскадеров для доказательства того, что смерть Джека была неизбежна. Фанаты киноленты долго мучили кинодеятеля вопросами, мог ли Джек спастись, если бы схватился за проплывавшую мимо него дверь. В связи с этим Кэмерон провел тщательную судебно-медицинскую экспертизу со специалистом по переохлаждению.

По словам Кэмерона, он нанял двух каскадеров с такой же массой тела, как у главных героев «Титаника». Каскадеров, на теле которых были установлены датчики, поместили в ледяную воду, чтобы узнать, смогут ли они выжить. Результаты исследования будут опубликованы в феврале 2023 года, при этом Кэмерон продолжает настаивать на том, что выжить мог только один из героев фильма.