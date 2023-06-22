Найденные в Атлантике обломки оказались частью пропавшего батискафа Sky News: найденные в Атлантике обломки оказались посадочной рамой и задней крышкой батискафа

Фото: oceangate.com

Обломки, найденные в районе поиска пропавшего в Атлантике батискафа «Титан», предположительно, являются посадочной рамой и задней крышкой подводного аппарата, считает исследователь Дэвид Мирнс. Эксперт, который дружит с двумя пассажирами с судна, рассказал Sky News, что принадлежность этих фрагментов к батискафу подтвердил президент клуба, который «напрямую связан» с кораблями.

Это была посадочная рама и задняя крышка от подводного аппарата, — сказал Мирнс.

По словам исследователя, «Титан» — нетрадиционная субмарина. Он объяснил, что задняя крышка — ее заостренный конец, а другая найденная часть — маленькая посадочная рама.

Ранее Береговая охрана США сообщила об обнаружении обломков в районе поиска «Титана», пропавшего 19 июня с пятью людьми на борту при погружении в рамках экспедиции к обломкам затонувшего «Титаника» в Атлантическом океане. Доподлинно происхождение этих обломков пока неизвестно.

Sky News также сообщал со ссылкой на анализ экспертов, что источником звуков в районе пропажи «Титана», о которых 20 и 21 июня сообщала Береговая охрана США, оказался фоновый шум океана. О помощи в поисках батискафа начали просить пилотов, пролетающих над Атлантикой. Так, летчик Йохан Коэн рассказал, что во время пролета его попросили в течение 20 минут внимательно последить за водой.