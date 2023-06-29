На месте гибели «Титана» нашли предполагаемые останки людей

Фото: OceanGate Expeditions/XinHua/Global Look Press

Береговая охрана США подняла со дна Атлантического океана обломки батискафа «Титан» и, предположительно, останки людей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу ведомства. Обнаруженные фрагменты будут отправлены на экспертизу.

Береговая охрана США подняла обломки и вещественные доказательства с морского дна с места [гибели] глубоководного аппарата «Титан». Медицинские работники США проведут анализ того, что, предположительно, является человеческими останками, поднятыми с места крушения, — говорится в сообщении.

Обломки батискафа были найдены 22 июня. По версии Береговой охраны США, судно разрушилось в результате сильного взрыва, направленного внутрь. Все пять человек, находившиеся на его борту, погибли.

Внутри погруженного на глубину порядка 3,9 тысячи метров аппарата находились: основатель OceanGate Expeditions (компании принадлежал батискаф) Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.