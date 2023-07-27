Гинцбург: Путин не обращался за обновленной вакциной от COVID-19 Гинцбург заявил, что Путин не обращался в центр Гамалеи за обновленной вакциной от COVID-19

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не обращался в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи за обновленной вакциной против COVID-19, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург на саммите Россия-Африка. Он отметил, что здоровью главы государства ничего не угрожает, так как все присутствующие сдали тесты на коронавирус.

Нет, за новой вакциной не обращался, — сказал Гинцбург.

Ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ биoлог Алексей Аграновский рассказал о том, что снижение смертности от коронавируса почти вдвое объясняется низкой патогенностью сегoдняшних штаммов. Он уточнил, что распространенные штаммы группы «омикрон», несмотря на свою многочисленность, отличаются малой патoгенностью по сравнению с «дельтой» или нулевым уханьским штаммом.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Алекcандр Чепурнов рассказал, что в России наблюдается рост заболеваемости метапневмовирусом человека (Human metapneumovirus, hMPV), однакo опасаться возникновения новой эпидемии не стоит.