Иммунолог рассказал, когда можно ждать следующую пандемию коронавируса Иммунолог Жемчугов назвал маловероятной пандемию коронавируса в ближайшие пять лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Огромное число разновидностей коронавируса создало у людей мощный популяционный иммунитет планетарного уровня, поэтому пандемия вряд ли вернется в ближайшие пять лет, рассказал в беседе с «360» врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. При этом он не исключил, что в Минздраве РФ опасаются кардинальной мутации вируса, в связи с чем проводят клинические испытания вакцины «Спутник», актуализированной для защиты против новых вариантов COVID.

Мое мнение таково: пандемия вряд ли вернется, по крайней мере в ближайшие пять лет. <...> У людей сформировалась очень мощная иммунная прослойка против совершенно разных мутаций. Поэтому если вдруг вирус и будет, а я думаю, что он будет, то он найдет какого-то другого хозяина, и сейчас этот процесс происходит, — предположил иммунолог.

Он высказал мнение, что в обозримом будущем вирус может распространяться, например, среди каких-либо животных или приобрести сезонный характер. Если это произойдет, от него понадобится новая вакцина.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что обновленный вариант вакцины «Спутник» подготовлен и передан на клинические испытания. Глава ведомства уточнил, что он предназначается для защиты от новых штаммов вируса SARS-CoV-2.