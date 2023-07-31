В одном из крупнейших бизнес-центров Москвы выявили вспышку кори Baza: работников бизнес-центра «Нордстар Тауэр» в Москве отправили на вакцинацию против кори

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Вспышка кори была выявлена среди работников одного из крупнейших московских бизнес-центров «Нордстар Тауэр», сообщает Telegram-канал Baza. Как утверждается, сотрудников направили на экстренную вакцинацию. Избежать ее могут лишь те, кто прежде переболел корью или вакцинировался дважды.

Согласно данным Telegram-канала, работников направляют для прохождения вакцинации в городскую поликлинику №62. Другие подробности неизвестны.

Бизнес-центр «Нордстар Тауэр» располагается в центре Москвы. Там помещения арендуют компании «Роснефть», «Стройтрансгаз» и Deutsche Bank.

Роспотребнадзор ранее подтвердил два случая заражения лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в Ростовской области. При этом у 14% жителей Волгодонска, Таганрога и Неклиновского района нашли антитела к вирусу. По данным организации, распространение заболевания связано с жарой, которая способствовала активному нападению комаров-переносчиков на людей вблизи водоемов.

Академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов также отметил, что Ростовской области не грозит массовое распространение заболевания. Более того, вирус ЛЗН в России выявляют ежегодно.