Роспотребнадзор назвал число заболевших корью в Татарстане Роспотребнадзор: в Татарстане 83 человека заразились корью

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В Татарстане 83 человека заразились корью, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина. По ее словам, которые приводит РИА Новости, половина зараженных — иностранцы.

На сегодня в республике зарегистрировано 83 случая кори, из них 39 детей. Из числа заболевших 41 человек — иностранные граждане, и среди них основная доля заболевших — прибывшие из Таджикистана, 33 человека, — сказала Авдонина.

Авдонина отметила, что 67% заболевших корью не были привиты, а общее число контактировавших с заболевшими корью во всех очагах составляет 20,7 тысячи человек. При этом среди них 80% людей вакцинированы.

Ранее член Совета Федерации заслуженный врач-педиатр Владимир Круглый назвал нежелающих вакцинироваться виновными во вспышке кори в России. Он напомнил, что активное движение по отказу от вакцинации началось в России во время пандемии коронавируса, тогда многие утверждали, что прививки вредят здоровью. Сенатор добавил, что вакцинация не может заменить экстренную профилактику, так как иммунитет вырабатывается лишь спустя некоторое время после введения вакцины. Поэтому он предложил активно проводить противоэпидемические мероприятия.

До этого Министерство здравоохранения Пензенской области сообщило в соцсетях о выявленной в регионе вспышке кори. По данным на 16 июля, в регионе уже заболели 67 человек. При этом 58 человек, по словам Минздрава, выздоровели и 559 контактных были сняты с наблюдения.