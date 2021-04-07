Страны Запада обсудили активность военных РФ у границ Украины

Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Два пакета санкций против «Северного потока — 2» утвердил Минюст США, но пока окончательного решения по ним не принято. Завизированные ведомством списки касаются швейцарской компании Nord Stream 2 AG, которая создана для управления газопроводом, а также главы компании Матиаса Варнига.

Накануне стало известно, что администрация президента Джо Байдена решила назначить спецпредставителя по уничтожению газопровода «Северный поток — 2», пишет издание Politico. И ответственный за это чиновник должен отвечать за прекращение...