Страны Запада обсудили активность военных РФ у границ Украины

США, Великобритания, Канада, Польша и Литва провели встречу по Украине, на которой обсудили предполагаемый «рост российской военной активности».
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Лидеры подтвердили непоколебимую поддержку суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины и обсудили повышение российской военной активности в регионе. Дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, которая была достигнута соглашением при посредничестве ОБСЕ 27 июля 2020 года, — говорится в сообщении.
Участники встречи сошлись во мнении, что следует поддержать «выстраивание потенциала» вооружённых сил Украины.
Ранее NEWS.ru сообщал, что эскалация в Донбассе является следствием серьёзных внутренних проблем на Украине, от которых Киев пытается отвлечь внимание. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, украинская экономика живёт только за счёт зарубежных кредитов, долг Киева по которым постоянно растёт.