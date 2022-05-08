Страны G7 продолжат оказывать давление на Россию из-за Украины

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Лидеры G7 намерены продолжить и усилить кампанию против финансовых элит и членов семьи, которые поддерживают президента России Владимира Путина в его военных усилиях, говорится в заявлении стран «Большой семёрки», опубликованном на сайте Белого дома. Страны G7 отметили, что уже ввели Наш беспрецедентный пакет санкций, который затронул все секторы российской экономики – финансовый, торговый, оборонный, технологический и энергетический. В заявлении говорится, что со временем они будут усиливать давление на Россию.

Мы будем продолжать налагать серьезные и немедленные экономические издержки на режим президента Путина, — говорится в заявлении.

Лидеры G7 считают, что российская военная операция на территории Украины вызывает глобальные экономические потрясения, влияя на безопасность поставок энергоресурсов, удобрений и продовольствия.

Наиболее уязвимые страны страдают от этого больше всего. Вместе с партнерами по всему миру мы наращиваем наши усилия по противодействию этим негативным и пагубным последствиям, — указывается в заявлении.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что лидеры стран «Большой семёрки» обсудят новые меры санкционного воздействия на Россию 8 мая. Встреча прошла в онлайн-формате, к видеоконференции, присоединился президент Украины Владимир Зеленский.