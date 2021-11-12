Сторонники Саакашвили собрались на акцию его поддержки в центре Тбилиси

В Тбилиси сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили собрались на акцию в поддержку политика. В настоящее время люди продолжают прибывать. Часть проспекта Руставели перекрыли, на месте мобилизованы бригады патрульной полиции, пишет РИА Новости.

Митингующие заняли всю площадь перед зданием парламента. Они требуют доставить Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику, а также аннулировать результаты прошедших в октябре муниципальных выборов, на которых в 63 из 64 муниципалитетов победили кандидаты в мэры от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Организаторами митинга являются члены оппозиционной партии «Единое национальное движение». Они обещают проводить подобные акции ежедневно.

Бывшего президента Грузии арестовали 1 октября после того, как он пересёк грузинскую границу. На родине против него возбуждено несколько уголовных дел. В Тбилиси политика неоднократно предупреждали о том, что он будет задержан сразу после въезда на территорию страны. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым. После ареста он объявил голодовку.

В настоящее время Саакашвили находится в Глданской тюремной больнице, грузинские власти отказываются его освобождать. Также сообщается, что к заключённому политику не может попасть его девушка — украинский депутат фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько.