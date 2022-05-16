Столтенберг: вступление Швеции в НАТО усилит Евро-Атлантический регион

Йенс Столтенберг / Фото Zheng Huansong/Global Look Press

Присоединение Швеции к НАТО укрепит безопасность в Евро-Атлантическом регионе в критическое время, написал в соцсети генсек Альянса Йенс Столтенберг. Он в разговоре с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон поприветствовал решение шведских властей о вступлении в блок.

Провёл телефонный разговор с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. НАТО приветствует решение правительства Швеции о подаче заявки на вступление в Альянс. Вступление Швеции в НАТО усилит безопасность в Евро-Атлантическом регионе в критическое время, — говорится в сообщении.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может согласиться на членство Финляндии и Швеции в НАТО. В Анкаре обвинили власти этих стран в предоставлении убежища террористам.

В МИД РФ ранее заявили, что вступление Швеции в НАТО будет зависеть от перспектив размещения на шведской территории ударных систем вооружений Альянса. В ведомстве добавили, что в любом случае Москва будет вынуждена предпринять ответные шаги военно-технического характера, отмечают в ведомстве.